Yaşlılara da evde hizmet sunan kuaför dükkânında öğrenciler için tıraş günü yapıldı.

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal’ın da katılım sağladığı tıraş gününde çocuklar tıraş edildi.

Tıraş sonrasında açıklamada bulunan Başkan Ünal, “Hizmete başlayan ve kasabamızda takdir toplayan kuaför dükkânına yoğun ilginin yanı sıra öğrencilerimiz de tıraş günü oldu. Çocuklarımızla bizzat beraber hasbihal ettik. Çocukların çok mutlu olduğu bir tıraş için babalarının Çekerek veya Kadışehri’ne gittiğini ve maddi yönde babalarının zorlandığını görüyorduk. Çocuklarımızın mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bu arada berber hizmetimiz yaşlı ve yatalak olanlara evde hizmeti ayaklarına götürecek” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi