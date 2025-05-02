Olay, Etimesgut'un Bağlıca semtinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Mustafa D. (28), birkaç gün önce mahalledeki komşularından 3 yavru köpek sahiplendi. Hayvanları sahiplendirdikten sonra haber alamayan komşular durumdan şüphelenerek Muhammet Mustafa D.'nin evine gitti.

Köpeklerin kaçtığını ileri sürerek göstermeyen Muhammet Mustafa D. ile hayvanseverler arasında kavga çıktı.

Hayvanların hayatından endişe duyan komşuların polise şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Evinde civarda hayvan cesedi kalıntıları ve köpekleri öldürdüğüne dair güçlü deliller bulunan Muhammet Mustafa D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Veterinerden ve farklı kişilerden ayrı zamanlarda toplam 11 yavru köpek sahiplendiği öğrenilen şahsın hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

EZİYET ETTİĞİ ANA AİT KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İncelenen kamera kayıtlarında zanlı Mustafa D.'nin yavru köpeği tekmeleyerek eziyet ettiği anlar ortaya çıktı. Kayıtlarda, şiddet uyguladığı hayvanları sürükleyerek evine getirdiği görülen zanlının, dışarıya çıkardığı torbalarda ise hayvan cesetleri olduğu iddia edildi. Öte yandan Mustafa D.'nin, Mart ayında veterinerden iki köpek yavrusu sahiplendiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

ORTAYA ÇIKAN İFADESİNDE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Şüphelinin savcılıkta verdiği ifadesinde, internet ilanında görmesi üzerine bir kişiden nisan ayında 5 yavru köpek sahiplendiğini söylediği öğrenildi. Köpeklerin mutfak balkonundaki açık camdan kaçtığını söyleyen Mustafa D., durumu fark ettiğinde etrafı kontrol ettiğini ancak hayvanlara ulaşamadığını ifade etti. Tekrar internet ilanında görmesi üzerine 3 yavru köpek sahiplendiğini söyleyen zanlı, "Köpekleri alıp eve getirdiğimde nasıl bir ortamda bakıldığını bilmediğim için köpekleri yıkadım. Tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de gerçeği yansıtmamaktadır. Kırmızı rengin sebebi süt ve yaş köpek maması karışımından dolayı kaynaklanmaktadır" dedi.

DUVARDA TESPİT EDİLEN LEKELERİN BOYA OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Evinin duvarında tespit edilen kırmızı lekelerin sorulması üzerine şüpheli Mustafa D., "Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmişse de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"ELE GEÇİRİLEN DELİLLERİN POLİSLER TARAFINDAN ORAYA YERLEŞTİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı, evde bulunan delillerle ilgili, "Evimde yapılan arama neticesinde ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü yapılan ilk aramada herhangi bir delil ele geçirilmediği ifade edilmişti. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

HAYVANSEVERLER TEPKİSİNİ ZANLININ EVİNİN DUVARINA "KATİL EVİ" YAZARAK GÖSTERDİ

Toplanan bir grup hayvansever ise olayların gerçekleştiği iddia edilen evin duvarlarına ‘Katil evi' ve ‘Satanist' yazarak tepki gösterdi. Durumdan endişe duyduklarını ifade eden mahalle halkı zanlının hak ettiği en ağır ceza ile yargılanmasını talep etti.

KAZI YAPILAN BAHÇEDEKİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Söz konusu evin bahçesinde, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı çalışması yapıldı. Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı.

"UMARIM EN AĞIR CEZAYI ALIR"

Mustafa D.'nin iki yavru köpeği sahiplendiği veteriner kliğinde çalışan Hekim Ahmet Akgüngör, "Sahiplenilen yavru köpekler hastalığı sebebiyle buraya gelmişti. Tedavi edildi burada. Saldırgan şahıs, hayvanseverler aracılığıyla bu köpekleri sahiplenmek istediğini söylemiş. Buraya gelip köpekleri almışlar. Çok fazla konuşma imkanımız olmamıştı. Hareketlerinde de bir gariplik yoktu. Köpekleri sahiplendiren kişi beni aradı ve bu şahsın seri katil olduğunu söyledi. Biz de dehşete düştük. Şok olduk. O köpekler daha bir aylıktı. Bizler hekim olarak hayat kurtarmaya çalışıyoruz. Ciddi anlamda da emek veriyoruz. Sahiplenen kişinin doktor olmasından dolayı daha merhametli birisi olduğunu umuyorduk. Böyle bir durumla karşılaşmak çok üzüntü verici. Umarım en ağır cezayı alır" ifadelerini kullandı.