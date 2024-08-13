Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'ün tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünde devam eden Sertel, bu alandaki akademik çalışmalarını tamamladıktan sonra medya sektörüne yöneldi.

Sertel, televizyon kariyerine ilk adımını 2000'li yılların başında atmış olup, medya dünyasında tanınmasını sağlayan önemli projelerden biri Show TV'de yayınlanan "Lezzet Haritası" adlı programın sunuculuğu oldu. Bu program, ülkenin çeşitli bölgelerinden farklı lezzetleri tanıttığı için izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve Sertel'in televizyon kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Fazlası Zarar" adlı programın sunuculuğunu üstlenerek televizyon dünyasında kendine bir yer edindi. Bu program, toplumun çeşitli konularındaki güncel ve önemli meseleleri ele alarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Özel hayatında, Ezgi Sertel 2016 yılında ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Tibet ve Mert adında ikiz erkek çocukları dünyaya geldi. Aile yaşantını medyadan uzak tutmayı tercih eden Sertel, çocuklarıyla vakit geçirmeyi ve ailesine odaklanmayı ön planda tutuyor.

Ezgi Sertel, medya kariyerinin yanı sıra, sosyal medya platformlarında da aktif olup, takipçileriyle yemek tarifleri, seyahat notları ve yaşam tarzı üzerine içerikler paylaşıyor. Hem ekran önünde hem de özel yaşamında samimi ve pozitif bir izlenim bırakan Sertel, televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.