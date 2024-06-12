Oyuncu Ezgi Mola'ya Batman'da intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla bir para cezası daha verildi. Detaylar haberimizde:

18 yaşındaki İpek Er, 34 günlük yaşam mücadelesinin ardından 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybetti. Vefatından önce bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Bu iddianın ardından, ünlü oyuncu Ezgi Mola 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Ezgi Mola'nın sosyal medyada yaptığı bu paylaşım, hukuki bir sürecin başlamasına neden oldu. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Mola'nın paylaşımı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu sonucunda, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan dava açıldı.

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ezgi Mola 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 87 gün karşılığı 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Bunun yanı sıra, Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'ya manevi tazminat davası açtı. Bu dava sonucunda, Mola'nın 20 Ağustos 2020'den itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte 10 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

Kararın ardından açıklama yapan Mehmet Erkan Akkuş, şu ifadeleri kullandı: "Her kime yapılırsa yapılsın, tweet atarak hakaret etmek ve linç girişiminde bulunmak anayasal düşünce özgürlüğü değildir. Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı, hepimizin koruması gereken ve popülizme malzeme edilemeyecek kutsal değerlerdir. Bu karar, emsal niteliğindedir."