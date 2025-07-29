Kripto para borsaları arasında yer alan ICRYPEX’in sahibi olan ünlü isimlerden Gökalp İçer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ezgi Almaç İçer Gündeme Geldi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca 14 Temmuz tarihinde uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve daha sonrasında da hayatını kaybeden 27 yaşındaki Avukat Göksu Çelebi’nin ölümüne sebebiyet veren ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökalp İçer’in tutuklanması sonrasında gündemdeki isimlerden biri de eşi Ezgi Almaç İçer oldu.

Ezgi Almaç İçer Kimdir?

Gökalp İçer’in eşi Ezgi Almaç İçer iş dünyasında finans ve kripto para sektörü içerisinde tanındık isimlerden biridir. ICRYPEX’in Genel Müdürü olan Ezgi Almaç ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yapmaktadır.