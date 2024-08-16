Eyyüp Kadir İnan, 1993 yılında İzmir'in Konak ilçesinde doğmuş olup, aslen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindendir. Gediz Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan İnan, yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında "Türkiye ve Dünyada Gençlik Hareketleri" başlıklı teziyle tamamlamıştır. Dijital dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren kendi şirketinde yönetici olarak görev yapmaktadır.

Siyasi kariyerine 2010-2011 yıllarında İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlamış, ardından 2011-2015 yılları arasında İzmir İl Gençlik Kolları Üniversiteler ve Seçim İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2015-2018 döneminde Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeliği yapmış ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekili Danışmanı olarak görev almıştır.

2018 yılında İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçilen Eyyüp Kadir İnan, 15 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na seçilmiştir. İyi derecede İngilizce bilen İnan, evli ve bir çocuk babasıdır.