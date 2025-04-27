Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Eyüpspor-Galatasaray maçının VAR hakemi, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oldu.

Trendyol Süper Lig’de 33. haftanın heyecanla beklenen karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi deneyimli hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’a yardımcı hakemlik görevini Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.

Eyüpspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias olarak belirlendi. Arias, VAR görevini üstlenirken, AVAR (Asistan VAR) olarak Anıl Usta da ona eşlik edecek.