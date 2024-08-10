Eyüp Sultan, gerçek adıyla Ebu Eyyûb El-Ensarî (doğum adı: Halid bin Zeyd bin Kuleyb), İslam tarihinin en önemli sahabelerinden biridir.

672 veya 674 yılında vefat eden Eyüp Sultan, İslam peygamberi Muhammed’in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği dönemde evinde ilk misafir ettiği sahabi olarak tanınır. Bu misafirlik, yaklaşık yedi ay sürmüş ve bu süre zarfında Eyüp Sultan’a “Mihmandar-ı Nebevî” veya “Mihmandar-ı Resul” unvanları verilmiştir.

Eyüp Sultan, yaşamının son döneminde, 90'lı yaşlarında İstanbul’un ikinci kuşatmasına katılmış ve bu savaş sırasında şehit olmuştur. Vasiyeti üzerine İstanbul surlarının dibine gömüldüğü rivayet edilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihlerinden sonra, Akşemsettin'in manevi keşfi sayesinde mezarı bulunmuş ve Eyüp Sultan'ın adıyla anılan Eyüp semtinde bir türbe ve Eyüp Sultan Camii inşa edilmiştir. Bugün bu mekanlar, hem manevi bir değer hem de tarihi bir miras olarak ziyaret edilmektedir.