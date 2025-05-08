Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) öncülüğünde gerçekleştirilen bu prestijli organizasyon, eğitim dünyasındaki yeniliklerin ve dönüşümlerin tartışıldığı önemli bir platform oldu.

Her yıl farklı şehirlerde düzenlenen EYFOR, bu yıl da eğitim yöneticileri, akademisyenler, saha uzmanları ve diğer eğitim paydaşlarını bir araya getirerek büyük bir başarıya imza attı.

Eğitim alanında kapsamlı bir tartışma ortamı oluşturan EYFOR, katılımcılara, eğitimin gelişen ihtiyaçlarına cevap verme noktasında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunma fırsatı sundu.

Kongre, aynı zamanda eğitimdeki ulusal ve uluslararası en son yenilikleri, öğretim tekniklerini ve başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

Bu yılki forumda, eğitimin geleceği ve eğitim politikalarındaki değişikliklere dair derinlemesine görüşmeler yapıldı.

Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) Yozgat İl Başkanı Abuzer Akın, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, EYFOR 16'nın sadece Türkiye’den değil, Türkistan coğrafyasından ve İngiltere’den gelen katılımcılarıyla uluslararası bir boyut kazandığını belirtti.

Akın, bu yılki kongrenin eğitimin küresel anlamda şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, ortak eğitim mirasına sahip ülkelerin iş birliği içinde aynı misyonla hareket etmesinin büyük bir avantaj sunduğunu söyledi.

Forumda, eğitim yöneticileri ve uzmanlarının sadece kendi ülkelerinde değil, uluslararası düzeyde de eğitimdeki gelişmeleri tartıştığına dikkat çekildi.

Forum kapsamında düzenlenen panellerde, eğitimdeki en son yenilikler ve başarılı uygulamalar ele alındı.

Ayrıca, eğitimdeki zorluklar ve bu zorluklara çözüm önerileri üzerine interaktif tartışmalar yapıldı. Katılımcılar, alanında uzman konuşmacılarla yapılan söyleşiler ve sahadaki başarılı örneklerin paylaşıldığı atölye çalışmaları aracılığıyla hem mesleki gelişimlerine katkı sağladılar hem de farklı eğitim kurumlarıyla iş birliği fırsatları oluşturma imkânı buldular.

EYFOR 16, eğitimdeki önemli paydaşları bir araya getirerek, eğitim dünyasında önemli bir etkileşim yaratma amacını güttü. Kongreye katılan yüzlerce eğitimci ve akademisyen, eğitimle ilgili çeşitli projelerin geliştirilmesi ve uygulanması hakkında bilgi sahibi oldular.

Katılımcılar, yeni iş birlikleri kurma ve farklı kurumlarla ortak projeler geliştirme fırsatı yakaladılar. EYFOR, her geçen yıl daha fazla eğitimci ve akademisyen tarafından tercih edilerek, eğitim alanındaki en büyük organizasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.

Abuzer Akın, yaptığı açıklamada, EYFOR’un her yıl daha geniş bir katılımcı kitlesine ulaştığını belirterek, kongrenin uluslararası boyutunun da giderek arttığını ifade etti.

Akın, "EYFOR, eğitimin sadece yerel değil, küresel anlamda gelişmesini sağlayan bir platform olma yolunda büyük bir adım atıyor. Bu yılki etkinlik, sadece eğitimdeki yenilikleri tartışmakla kalmadı, aynı zamanda küresel iş birliği fırsatlarını da gündeme getirdi" dedi.

Akın, önümüzdeki yıllarda, özellikle İngiltere merkezli BELMAS (British Educational Leadership, Management and Administration Society) ile yapılacak iş birlikleri sayesinde, kongrenin daha da geniş bir uluslararası organizasyona dönüşeceğini söyledi.

EYFOR 16’nın önemli bir diğer özelliği, sadece akademik ve profesyonel gelişim sağlayan bir etkinlik olmanın ötesinde, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşmalarına imkân tanımasıydı.

Kongre, eğitimin farklı alanlarında çalışan uzmanları, araştırmacıları ve yöneticileri bir araya getirerek, eğitim alanındaki önemli konularda çözüm önerileri sunmalarını sağladı.

Abuzer Akın, etkinlik değerlendirmesinde, "EYFOR 16, eğitim dünyasına yön veren, güçlü bir bilgi ve vizyon paylaşım platformu olma özelliğini taşımaktadır. Bu organizasyona katkı sağlamak, eğitimin geleceğine şekil veren bir süreçte yer almak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

EYFOR, her yıl daha fazla eğitimci, akademisyen ve kurumun katılımıyla büyüyerek, Türkiye’deki eğitim camiasının en önemli buluşma noktalarından biri haline gelmeye devam ediyor.

"İşimiz Eğitim, Gücümüz Eğitim" sloganı altında, eğitimdeki iş birliğini güçlendiren ve geleceğe yönelik önemli projelerin gündeme gelmesini sağlayan bu organizasyon, eğitimdeki dönüşüm sürecine katkı sunmayı sürdürüyor.