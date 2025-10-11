Türkiye’de emeklilik yaşı uzun süredir tartışma konusu. Bazı kesimler yaşın düşük, bazıları ise yüksek olduğunu savunsa da, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün sigortalı olanların 65 yaşını doldurmadan emekli olamayacağını açıkladı.

Erdursun, SSK (4A) kapsamında sigortalı olanların en az 7.200 gün prim, yani yaklaşık 20 yıl çalışma şartı bulunduğunu belirtti. Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındakilerde ise prim şartı 9.000 gün, yani 25 yıl. Bugün sigortalı olan bir kişi, bu prim süresini 2045 civarında tamamlayabilecek.

Erdursun, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kişiler için prim süresinin daha uzun olması nedeniyle, bugün işe başlayanların 65 yaşını doldurmadan emekli olamayacağını ifade etti. 2048 yılı ve sonrasında primini tamamlayan kadın ve erkekler için yaş tamamen eşitlenecek ve herkes 65 yaşında emekli olacak.

Erdursun, 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olan kadınların 58, erkeklerin 60 yaşında emekli olabileceğini açıkladı. SSK’da 7.000–7.200 gün, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda ise 9.000 prim gününün yeterli olduğunu belirtti.

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 3 Mart 2023’te çıkarılan EYT düzenlemesi ile yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Düzenlemeden bugüne kadar 2,5 milyon kişi emekli olurken, yaklaşık 2 milyon kişi prim günlerini tamamlamayı bekliyor. Erdursun, EYT yasasının yalnızca bu tarih aralığında sigortalı olmuş sınırlı bir kesimi kapsadığını vurguladı.

Erdursun, son dönemde Türkiye’de emeklilik yaşının düşük olduğuna dair açıklamaların, 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanların artan kademeli emeklilik beklentisiyle de ilişkili olduğunu söyledi. Bu kesim uzun süredir yeni bir geçiş düzenlemesi talep ediyor ve kademeli emeklilik konusunun gündeme sıkça geleceğinin altını çizdi.