BOTAŞ, eylül ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) eylül ayı doğal gaz tarifesini açıkladı.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre, mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı eylül ayında sabit kaldı.

Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulanacak satış fiyatı bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 TL olarak duyuruldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin TL, ekmek üreticileri için bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 8 bin 549 TL olarak açıklandı.

Doğal gaz tarifeleri aylık olarak belirleniyor. Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” denildi.