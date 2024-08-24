İlk olarak 2022 yılında başlatılan ve 12 aylık bir program olarak planlanan Aile Destek Programı ödemeleri, bu yılın sonuna kadar uzatıldı. Program, dar gelirli ailelere maddi destek sağlamak amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda, Eylül 2024 ödemeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ödemelerle ilgili sorgulamalar e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

Başlangıçta 12 ay olarak planlanan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Ancak yapılan yeni düzenleme ile ödemeler, 2024 yılının sonuna kadar devam edecek. Bu uzatma sayesinde, Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

EYLÜL AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Eylül ayı Aile Destek Ödemelerinin 15 Eylül 2024'e kadar vatandaşların hesaplarına aktarılması bekleniyor. Bu tarihten önce e-Devlet üzerinden ödeme durumu sorgulanabilecek.

AĞUSTOS 2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATIRILDI MI?

Aile Destek Ödemeleri, 9 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yatırıldı. Ağustos ayında ailelere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, her ay düzenli olarak yapılan bu desteklerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise yaklaşık 2,2 milyon hanemize 900 milyon lira ödeme yapacağız,” dedi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Aile Destek Programı'ndan yararlanamayan kişiler arasında Türk vatandaşı olmayanlar, Mavi Kart sahipleri, yerleşim adresi yurt dışında olanlar, 18 yaşından küçük bireyler ve hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan kişilerin bulunduğu haneler yer alıyor. Ayrıca, yurtdışında çalışan ya da özel sandıklar kapsamında olan kişiler de bu destekten yararlanamıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri, hanenin sosyoekonomik profiline ve gelir seviyesine göre belirleniyor. 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilen haneler, bu tespitin ardından ödeme döneminden itibaren destekten faydalanabiliyor. Ödeme miktarları ise şu şekilde:

450 TL ve altı geliri olan haneler: 1.250 TL

450 TL üzeri ve 911,15 TL altı geliri olan haneler: 1.100 TL

911,15 TL üzeri ve 1372,30 TL altı geliri olan haneler: 950 TL

1372,30 TL üzeri ve 2.835,60 TL altı geliri olan haneler: 850 TL