Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 36 bin 305 TL olarak hesaplandı. TÜRK-İŞ çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak için her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını aktarıyor. Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı bu ay 27 bin 970 TL olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada yoksulluk sınırının da 91 bin 109 TL olarak hesaplandığı belirtildi. Bunun yanı sıra tavuk eti, makarna, bulgur ve ırmak fiyatlarında da artış kaydedildi.

TÜRK-İŞ, eylülde 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 27 bin 970 lira, "yoksulluk sınırı"nı 91 bin 109 lira olarak hesapladı.

Yoksulluk Sınırı Açıklandı

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

4 Kişilik Aile’nin Açlık Sınırı 27 Bin TL Oldu

Araştırmaya göre, eylülde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 970 lira oldu.

Diğer Harcamalar 91 Bin TL Hesaplandı

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 91 bin 109 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 36 bin 305 lira oldu.

Bu yılın 9. ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 14 bin 201 liraya ulaştı.

Süt Yoğurt Fiyatları Sabit Kaldı

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta bu ay herhangi bir değişiklik görülmedi. Süt, yoğurt ve peynir fiyatları sabit kaldı.

Dana etinin fiyatında ciddi bir değişiklik görülmedi. Kuzu etinin kilogram fiyatında yüzde 6, tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 12 artış olduğu tespit edildi. Tavuk eti, iki ay da yüzde 20 zamlanmış oldu.

Okulların açılmasıyla yükselişe geçen yumurta fiyatları yüzde 14 arttı. Yumurta fiyatlarında son iki aydaki artış yüzde 26'yı buldu. TÜRK-İŞ açıklamasında kuru baklagiller, makarna, bulgur, irmik fiyatlarında da artış kaydedildiğini ifade etti. Zeytinyağının kilogram fiyatı yüzde 2 gerilerken, Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 12 oranında arttı.