Tok, eylemsizlik suçlamasıyla ABD'de yargılanırken, sağlık durumunu ve gelecekteki planlarını içeren bir mektup sundu.

Tok, İstanbul'da ehliyetsiz bir araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra, oğluyla birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'ye iadeleri için devam eden yargı sürecinde, Tok'un mahkemeye gönderdiği mektup, hapishanedeki zorluklarını ve sağlık durumunu detaylandırıyor.

Tok, mektubunda yemek yeme ve uyuma konusunda ciddi zorluklar yaşadığını, yiyecekleri midede tutamadığını ve önemli miktarda kilo kaybettiğini belirtti. Hapishanedeki koşulların kendisini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ayrıca Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini ifade etti. ABD'deki gelecekteki planlarına da değinen Tok, “Oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Aynı zamanda burada bir galeri açmayı umuyordum” dedi. Ancak yaşanan olayların bu planlarını altüst ettiğini belirtti.

Eylem Tok ve oğlu, New York'ta bir taksiye gülerek binerken çekilen fotoğraflarıyla büyük bir infial yaratmıştı. İstanbul Başsavcılığı, 6 Mart'ta Tok ve oğlunun ifadelerinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarmıştı.

Sonunda, Tok ve Cihantimur, 14 Haziran'da ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla yakalandı. Soruşturma devam ederken, Tok'un yargı süreci ve sağlık durumu merakla takip ediliyor.