ABD'nin Boston şehrinde tutuklu olarak yargılanan Eylem Tok'un ikinci duruşması sona erdi. Mahkeme, İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından Timur Cihantimur'u kaçıran anne Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eylem Tok'un avukatları, mahkemeye müvekkillerinin masumiyetini savunmak için sundukları savunmalarını detaylandırdı. Ancak, mahkeme kararını tutukluluk halinin devamı yönünde verdi.

Eylem Tok'un davasının gelecekteki duruşmalarıyla ilgili gelişmeler bekleniyor. ABD'de tutuklu olarak devam eden yargı süreci, Türkiye ve ABD arasında dikkatle takip edilen bir konu olmaya devam ediyor.