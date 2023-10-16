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Düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına TEMA Vakfı İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız ile TEMA İl Yönetiminde bulunan Ali Ersever, Fatih Aktürel, Hülya İpek, Yunus Emre Gülbahçe ve Ziya Arslan katıldı.

Toplantıda, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde yapılan çalışmalar değerlendirildi. TEMA İl Yönetimi tarafından gönüllü kazanımı, örgütlenme, eğitim programları, etkinlikler, doğa çalışmaları, sosyal medya yönetimi, üyesi olunan kurullar ve kurum ziyaretleri konularında performans değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde yapılacak çalışmalar hakkında planlama yapılarak, referans dönemde yer alacak çalışmaların eylem planı oluşturuldu.

İl Koordinasyon Toplantısı ile ilgili konuşan TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, “Yozgat’ta gönüllülerimizle beraber bu yıl kentte orman varlığının korunması ve artırılması, tarım arazilerinin korunması ve verimliliğinin artırılması, gönüllülük çalışmalarının hızlandırılması, kırsal kalkınmanın sağlanması, eğitim faaliyetlerinin 7'den 70'e herkese ulaşması konusunda çalışmalarım sürdüreceğiz” dedi. (Haber Merkezi)