26 Temmuz 1997 doğumlu Polonyalı atlet Ewa Nikola Swoboda, kısa mesafeli sprintlerdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Swoboda, 60 metre dalında Avrupa Salon Şampiyonası’nda üç kez madalya kazandı. 2019 yılında altın, 2017 ve 2023 yıllarında ise gümüş madalya elde ederek Avrupa'nın önde gelen sprint koşucularından biri olduğunu kanıtladı.

Swoboda'nın uluslararası spor kariyeri genç yaşlarda başladı. 17 yaşındayken 2015 Avrupa Salon Şampiyonası’nda 60 metre finalisti oldu. Aynı yıl Avrupa Gençler Şampiyonu unvanını kazanırken, 2016 Dünya Gençler Şampiyonası'nda 100 metre dalında gümüş madalya aldı. 2017 ve 2019 yıllarında Avrupa U23 Şampiyonası'nda 100 metre dalında zafer elde etti.

Genç yaşta atletizme adım atan Swoboda, UKS Czwórka Żory atletizm kulübünde antrenör Iwona Krupa'nın rehberliğinde çalışmalara başladı. 2011 ve 2012 yıllarında Polonya gençlik şampiyonluklarını kazandı ve bir yıl sonra ulusal salon gençler 200 metre yarışını birinci olarak tamamladı.

Ewa Swoboda'nın son başarısı, 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Kadınlar 100 metre yarışında 10.97 saniye ile altıncı olmasıydı. Bu sonuç, bir Avrupa kadınının elde ettiği en hızlı derece olarak kaydedildi.

Özel hayatında, Swoboda'nın Polonyalı gülle atıcı Konrad Bukowiecki ile bir ilişki yaşadığı biliniyor. 2023 itibarıyla, Krzysztof Kiljan ile ilişkisi devam etmektedir. Swoboda, bir röportajında geçmişte nefret söylemi hedefi olduğunu ve sporu bırakmayı düşündüğünü de itiraf etti.

Swoboda, 60 metrede dünya gençler rekorunu 7.07 saniye ile ve Polonya rekorunu 6.98 saniye ile elinde bulunduruyor. Ayrıca, açık hava ve salon yarışmalarında birçok ulusal şampiyonluk madalyası bulunuyor.