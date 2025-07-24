Evrim Rızvanoğlu, 1980 senesinde Van'da doğdu.

Lisansını California State Üniversitesi, sonradan yüksek lisansını Florida International Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında yaptı. Kadın istihdamını artırmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projeleriyle, Doğu Anadolu sahasında yer aldı.

Rızvanoğlu, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyelerinden biri oldu.

2023 Türkiye genel seçimlerinde partisi adına İstanbul 2. Bölge'den milletvekili aday olarak adım attı ve CHP listelerinden seçimde yer alarak TBMM 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi. 27 Haziran 2025 tarihinde DEVA Partisinden istifa eden Rızvanoğlu, yüksek düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.