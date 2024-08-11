Evrim Alasya’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Evrim Alasya kimdir? İşte detaylar…

EVRİM ALASYA KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Alasya, oyunculuk kariyerine Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda adım attı.

MUHTEŞEM YÜZYIL İLE YÜKSELİŞİ

Evrim Alasya, televizyon dünyasında asıl çıkışını "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Ayşe Hafza Valide Sultan'ın gençliği rolüyle yaptı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, son olarak "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki rolüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

DİZİ VE FİLM KARİYERİ

Evrim Alasya, "Ihlamurlar Altında," "Gece Sesleri," "Gönülçelen," "Muhteşem Yüzyıl," "Benim Adım Gültepe," ve "Güneşin Kızları" gibi popüler dizilerde çeşitli karakterlere hayat verdi. Ayrıca, "Başka Semtin Çocukları," "Kurtlar Vadisi – Muro," ve "Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine" filmlerinde de rol aldı.