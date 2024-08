Evren Balta’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Evren Balta kimdir? İşte detaylar…

EVREN BALTA KİMDİR?

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki derinlemesine uzmanlığıyla tanınıyor. Doktorasını Siyaset Bilimi üzerine CUNY- The Graduate Center’den, yüksek lisans derecelerini ise uluslararası ilişkiler üzerine Columbia Üniversitesi ve sosyoloji üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden almıştır. Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler üzerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Prof. Dr. Balta'nın araştırma alanları arasında karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, dış politika, vatandaşlık ve ulusötesi siyaset öne çıkmaktadır. Bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar, Fulbright, Mellon Vakfı, Social Science Research Council, American Association for University Women ve TÜBİTAK gibi prestijli kurumlar tarafından desteklenmiştir.

Özyeğin Üniversitesi’ne katılmadan önce, 2017 yılında Institute for Human Sciences (Viyana, Avusturya) Küresel Diyalogda Rusya Programı'nda araştırmacı olarak görev almış; New York Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programında Fulbright desteğiyle misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş ve aynı yıl CUNY-The Graduate Center’in seçkin mezun ödülüne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Balta, ayrıca Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli araştırmacısı olarak görev yapmakta, Global İlişkiler Forumu (GIF) üyesi ve Uluslararası İlişkiler dergisinin eş-editörüdür. 2021 yılından itibaren TÜSİAD bünyesinde oluşturulan Küresel Siyaset Forumu’nun akademik koordinatörlüğünü üstlenmiştir.

Prof. Dr. Balta'nın makaleleri, Party Politics, Ethnic and Racial Studies, Sociology, Gender Place & Culture gibi saygın dergilerde yayınlanmıştır.

PROF. DR. EVREN BALTA'NIN KİTAPLARI

Türkiye’de Devlet, Ordu ve Güvenlik Siyaseti (İ. Akça ile birlikte, 2010)

Küresel Siyasete Giriş (2014)

Kuşku ile Komşuluk: Türkiye ve Rusya İlişkilerinde Değişen Dinamikler (G. Özcan ve B. Beşgül ile birlikte, 2017)

1864 Kafkas Tehciri: Kafkaslarda Rus Kolonizasyonu, Savaş ve Sürgün (2014) (kitap Bölümü)

Küresel Güvenlik Kompleksi (2012)

Tedirginlik Çağı: Şiddet, Siyaset ve Aidiyet Üzerine (2019)

The American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism (O Altan-Olcay ile birlikte, 2020).