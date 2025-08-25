İngiltere’de yaşayan Evre Başak Clarke, metastatik bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Başlattığı kampanya ile 230 bin sterlin toplayan Clarke’ın ailesi, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Evre Başak Clarke Kimdir?

Evre Başak Clarke, 1985 doğumlu Türk kökenli bir sanatçı ve dijital tasarımcıdır. İstanbul doğumlu olan Clarke, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden gelen Ermeni bir aileye mensuptur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olmuştur ve 2009 yılında İstikbal Ulusal Tekstil Desenleri Yarışması'nda birincilik elde etmiştir.

Sanat kariyerine Türkiye'de başlayan Clarke, daha sonra İngiltere'ye taşınarak burada yaşamaya başlamıştır. Sanatını 'Art of Evre' ve 'Pawmuseum' gibi Instagram hesapları üzerinden paylaşıyor.

Neden Öldü?

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde yaşayan Türk ressam ve dijital sanatçı Evre Başak Clarke, uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu.