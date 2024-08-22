Ünlü televizyon sunucusu Didem Arslan'ın programında gündeme gelen Şenay Şentürk, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Şenay Şentürk, sosyal medyada aldığı tehditler ve Murat Bey ile yaşadığı ilişkiyi açıkladı. Peki, Şenay Şentürk kimdir ve neden bu kadar ilgi gördü?

ŞENAY ŞENTÜRK’ÜN İDDİALARI

Şenay Şentürk, Didem Arslan'ın programında yaptığı açıklamalarda sosyal medyada tehdit edildiğini ve kızıyla birlikte ölüm tehditleri aldığını ifade etti. Programda karşı tarafla yüzleşmek istediğini belirten Şenay Hanım, Murat Bey ile 23 ay süren bir ilişki yaşadığını, ancak Murat Bey'in evli olduğunu bilmediğini iddia etti. Bu sürecin sonunda, yollarını ayırmalarına neden olan olayları detaylı bir şekilde anlattı. Ayrıca, Murat Bey'in bir dolandırıcı olduğunu ve başka kadınları da mağdur ettiğini öne sürdü. Bu iddialarını kanıtlarla desteklediğini belirterek durumu yargıya taşıdığını dile getirdi.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Murat Bey'in eşi Aysun Hanım ise canlı yayına katılarak Şenay Hanım'ın iddialarını yalanladı. Aysun Hanım, kocasının dolandırıcı olmadığını ve Şenay Hanım'ın bu ilişkiyi kabullenemediğini savundu. Şenay Hanım’ın iddialarını asılsız bulduğunu belirten Aysun Hanım, kocasını savunurken Şenay Hanım ile aralarında gergin anlar yaşandı.

Didem Arslan'ın programında yaşanan bu olay, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Şenay Şentürk'ün iddiaları ve Aysun Hanım'ın cevapları programın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Şenay Hanım, Murat Bey'in dolandırıcılıkla suçlandığını iddia ederken, Aysun Hanım ise kocasını savunmaya devam ediyor. Bu durumun nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.