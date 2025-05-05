Lizbon’da gerçekleşen romantik teklifin ardından, Kaya hakkında birçok soru gündeme geldi. “Gizem Kaya kimdir?”, “Kaç yaşında?”, “Ne iş yapıyor?” gibi sorular, arama motorlarında en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı.

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ OLARAK TANINIYOR

Gizem Kaya, sosyal medya platformlarında özellikle Instagram'da paylaştığı moda, yaşam tarzı, estetik ve seyahat temalı içeriklerle tanınan bir dijital içerik üreticisi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kaya, birçok markayla yaptığı iş birlikleriyle adından söz ettiriyor. İçerikleri özellikle genç kadınlar arasında ilgi görüyor.

TOLGA AKIŞ’TAN LİZBON’DA EVLİLİK TEKLİFİ

Kaya, bir süredir birlikte olduğu menajer ve yapımcı Tolga Akış’tan Lizbon sokaklarında evlilik teklifi aldı. Sosyal medya hesabından “Hayatımın en kolay eveti” notuyla paylaştığı anlar, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çiftin uzun süredir ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih ettiği, ancak bu sürpriz gelişmenin ardından gündeme geldikleri belirtildi.

DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Evlilik teklifinin ardından çiftin düğün planları da merak konusu oldu. Resmî bir açıklama yapılmasa da yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre hazırlıklar başladı. Akış’ın organizasyon konusundaki tecrübesinin, düğün sürecine de yansıyacağı öngörülüyor.

KAYA HAKKINDA BİLİNEN DİĞER BİLGİLER

Gizem Kaya’nın doğum tarihi ve yaşı hakkında net bir bilgi bulunmamakla birlikte, 20’li yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor. Eğitim geçmişine dair de resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, içeriklerinde kullandığı dil ve sunum biçimi, iletişim ya da güzel sanatlar alanında bir eğitim almış olabileceğini düşündürüyor.

Kaya’nın geçmişte rap müziğin önde gelen isimlerinden Uzi (Utku Cihan Yalçınkaya) ile kısa süreli bir birliktelik yaşadığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Instagram'da @ggizemkaya kullanıcı adıyla içerik üreten Gizem Kaya, aktif olarak paylaşımlarına devam ediyor ve marka iş birlikleriyle dijital dünyada yerini sağlamlaştırıyor.