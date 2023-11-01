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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan evlilik kredisi, evlilik hazırlığı içindeki çiftler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yeni yıla yaklaşırken evlenecek çiftler, evlilik kredisi başvurularının başlayıp başlamadığını, şartları ve hangi bankaların bu krediyi sunduğunu merak ediyor. İşte, 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi hakkında bilinmesi gerekenler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise gönderdikleri ve yakın bir tarihte yürürlüğe girmesini bekledikleri evlilik kredisi ile ilgili önemli detayları açıkladı. Özellikle deprem bölgesinde yaşayan gençlere destek olmayı hedefleyen bu projenin startının verilmesi için çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Evlilik kredisinden faydalanabilmek için çiftlerin bazı kriterlere uymaları gerekecek. Başvuracak çiftlerin 18-27 yaş aralığında olmaları planlanıyor, ancak bu yaş aralığı Meclis tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, gelir kriterlerinin ve diğer belirlenecek kriterlerin de yerine getirilmesi bekleniyor.

Ayrıca, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılım zorunlu olacak. Bu eğitimlere katılan çiftler, evlilik kredisinden faydalanabilecekler.

Evlilik kredisi, genç çiftlere geri ödemesiz olarak sunulacak ve üzerinde faiz uygulanmayacak. 2 yıl boyunca geri ödemesiz verilecek bu destek, evliliklerin ekonomik temellerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu banka, genç çiftlere finansal destek sağlamayı ve evliliklerini daha sağlam bir temel üzerine inşa etmeyi amaçlayan bir projenin parçası olarak faaliyet gösterecek. Bankanın gelirlerinin tesis edilmesi için doğalgaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı buraya aktarılacak. Pilot proje olarak deprem bölgesinde başlayacak olan uygulama, ilerleyen dönemlerde genişletilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisinin hayırlı olmasını dileyerek genç çiftlere ekonomik olarak destek sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Bu proje, gençlerin evlenme kararlarını kolaylaştırarak toplumun daha sağlam temellere dayalı aileler kurmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.