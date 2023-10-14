Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeli habere göre, yeni evlenen genç çiftlere yönelik evlilik kredisi ayrıntıları netleşti. 150 bin liralık kredi, 18-25 yaş arasındaki ilk kez evlenecek çiftlere sunulacak. Bu kredi, genç çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz bir destek olarak sunulacak.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI HAZIRLIKLARINI TAMAMLIYOR

Aile ve Gençlik Bankası, bu özel kredi programını hayata geçirmek için çalışmalarını son aşamaya getiriyor. Bankanın finansman kaynağı ise Karadeniz'de bulunan gaz ve yeni keşfedilen petrol kuyuları ile tüm yer altı madenlerinden elde edilen gelirler olacak. İlk etapta pilot bölge olarak deprem bölgesi seçildi.

MECLİS ONAYI BEKLENİYOR

AK Parti, 14 Mayıs seçim beyannamesinde yer alan vaatlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Gençlere vergisiz cep telefonu, 18 yaşına giren gençlere ücretsiz 10 GB internet, ev kadınlarına prim desteği ve çocuğu olan kadınlara erken emeklilik fırsatı sunacak olan Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalar tamamlandı. Teklifin bu ay içerisinde Meclis'e gelerek yasalaşması bekleniyor.

18-25 YAŞ ARALIĞI İLE KREDİ DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Bankası'nın en büyük önceliği, yeni evlenen genç çiftlere sunulan kredi desteği olacak. Bu kredi, evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlayacak. Kredi verilecek gençlerin ekonomik durumu göz önünde bulundurulacak ve uygulama için pilot bölge olarak 6 Şubat depreminden etkilenen 11 il seçildi. Bu sayede, genç çiftlere finansal destek sağlanarak onların daha kolay bir evlilik hayatına adım atmaları hedefleniyor.