Yozgat Şehir Hastanesinde “Evlerde gönül mesaisi” adıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında taburcu olan hastalara ulaşılarak kabul etmeleri durumunda evlerinde ziyaret edilip iyileşme süreçleri ve genel sağlık durumları kontrol edilecek.

Bu kapsamda ilk ziyareti Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan yaptı.

Başhekim Kozan, ziyaret sonrasında açıklamada da bulundu.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Kozan, “Hastanemizde yeni bir uygulama ile hastanemizde tedavi görüp taburcu olan hastalarımızla iletişime geçerek kabul etmeleri durumunda evlerinde ziyaret edeceğiz. Ziyaretimizde hastamızın hastaneden taburcu olduğu dönemden sonraki genel sağlık durumunu ve iyileşme sürecini kontrol edeceğiz. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Elif Tinel ile hastanemizde tedavi görüp taburcu olan Bekir Polat’ı ziyaret ettik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretimizde öncelikle hastamızın genel durumunu kontrol ettik, yeni uygulamalarımızı anlattık, Yozgat’a sağlık hizmeti konusunda daha verimli hizmet yapabilme konusunda fikir alışverişinde de bulunduk. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, sağlık dolu günler diliyorum” dedi.

Başhekim Kozan ve ekibinin ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Bekir Polat ise şunları söyledi: “Başhekimimiz Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri müdürü Elif hanıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hastanede gördüğüm ilgi ve alakanın evimize taşınması beni ve ailemi mutlu etti. Şehir Hastanesi Yozgat için çok önemli bir merkez. Başhekimimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dilerim.”

Ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi. Haber Merkezi