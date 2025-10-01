Toz, evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri. Ne kadar sık temizlik yapılırsa yapılsın kısa sürede geri dönen toz, hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de sağlığı olumsuz etkileyebiliyor.

Ancak uzmanlara göre çözüm sadece temizlik yapmakla sınırlı değil.

Bazı saksı bitkileri, havadaki tozu adeta bir mıknatıs gibi çekerek evdeki yükü hafifletiyor.

Toz Toplayıcı Bitkiler

Tozun kaynağı yalnızca evin içi değil.

Açık pencerelerden ve kapılardan giren polen, sokak tozu, egzoz partikülleri ve kirli hava evin içine taşınıyor.

Bunun yanında halılar, perdeler, battaniyeler, hatta kıyafetlerimiz bile sürekli olarak minik toz zerrecikleri bırakıyor. İnsan derisi ve evcil hayvan tüyleri de bu birikimi artırıyor.

Tüm bu etkenler birleşince toz, sürekli havalanıp yüzeylere yeniden yapışıyor. Bu yüzden evde ne kadar temizlik yapılırsa yapılsın, kısa sürede geri dönmesi kaçınılmaz oluyor.

Evin Toz Toplayıcı Bitkileri

Yaprak yapısı sayesinde havadaki parçacıkları çeken bazı bitkiler, evin içinde doğal bir toz tutucu görevi görüyor.

Kanatlı pelin otu; Geniş ve koyu yeşil yaprakları sayesinde havadaki tozları emer. Kolay yetiştirildiği için bakım zahmeti yoktur. Oturma odası için ideal bir seçimdir.

Kaynana dili (Sansevieria); Sert ve dik yaprakları, üzerlerindeki tabaka sayesinde tozu hapseder. Dayanıklı yapısıyla hem kuru havaya hem de değişken koşullara uyum sağlar.

Ficus; Sadece tozu değil, aynı zamanda uçucu kimyasalları da emmesiyle bilinir. Yoğun yapraklı yapısı sayesinde evin havasını temizler. Aydınlık ama direkt güneş almayan yerlerde yetiştirilmesi önerilir.