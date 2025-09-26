Uygunsuz olduğu tespit edildi

‘Eliva EO-204 table top cooker 4'lü set üstü ocak ile ilgili olarak yapılan uyarıda ocakta CE uygunluk işareti, ürün etiketi, imalatçı firma unvan, adres bilgisi ve gaz kesme emniyet tertibatının olmaması sebebiyle uygunsuz olduğu tespit edildiği vurgulandı. Kararda 7223 sayılı kanununun Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16'ıncı ve 17'inci maddelerine dikkat çekildi. Kararda, ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 02.07.2025 tarihli ve 6977583 sayılı kararı ile piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması vb. kararları verilmiştir’ denildi.

Acilen bu ürünü kullanmayı bırakın!

Elinde bu set ocak bulunan vatandaşlar da uyarılarak, risklere dikkat çekildi ve ilgili firmaya ürünü geri göndermeleri istendi. Uyarıda, ‘Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulunduran kişi veya kurumların adı geçen ürünün gaz sızdırma kaynaklı boğulma ile patlama ve yangın riskleri taşıması riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerin acilen kullanılmasının bırakılıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firmaya göndermeleri önemle rica olunur. Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar üretici firma tarafından karşılanacak olup 7223 sayılı Kanun'un 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince tarafınıza ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi veya Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi imkanı yine üretici tarafından sunulacaktır’ denildi.