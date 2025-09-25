İzmir’de, 96 yaşında mirasçısı olmayan bir kişinin adına sahte kimlik düzenleyip 50 milyon TL değerindeki gayrimenkulünü satmaya çalıştığı belirlenen suç örgütü çökertildi. Sahte vekaletle işlem yapmaya hazırlanan dolandırıcıların e-Devlet şifresini ele geçirip dublör kullandığı tespit edildi. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “tapunuzu kilitleyin” uyarısında bulundu.

Antalya’daki bir notere, 96 yaşındaki R.Ö. adına sahte vekalet çıkarılmak istendiği ihbarı geldi; polis harekete geçti. “Yeni Joker” operasyonunda, mirasçısı bulunmayan R.Ö.’nün tüm mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcıların sahte kimlik düzenleyip GSM hattını değiştirdiği, e-Devlet şifresini ele geçirdiği ve gayrimenkul satışını gerçekleştirmek üzere dublör kullandığı belirlendi.

3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi: 10 kişi yakalandı. Ev aramalarında 18 cep telefonu, 14 sim kart, dizüstü bilgisayar ve taşınabilir bellekler, uyuşturucu madde ile şarjör ve 16 fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 7’si tutuklandı, 3’üne adli kontrol uygulandı.

Uzman Mustafa Hakan Özelmacıklı, dolandırıcılığın örgütlü ve spesifik olduğunu vurguladı. Tapu işlemlerinde Kadastro’nun biyometrik doğrulama ve Web Tapu’da iki aşamalı kimlik doğrulama uygulamalarının bulunduğunu, geçmişe göre sahte işlemlerin engellenmesinde ilerleme olduğu belirtildi.

Özelmacıklı, örgütlerin iki aşamalı doğrulamayı aşmak için cep telefonu operatöründe değişiklik yaptığını, vekalet verilecek kişi için dublör kullanıldığını ve olayın çok yönlü bir dolandırıcılık sistemi olduğunu söyledi. Noterlerin 65 yaş ve üzerindekilerden güvenlik amacıyla sağlık raporu isteyebildiğini, fiili ehliyet kontrolü yapıldığını ekledi.

Vatandaşlara somut önlem: Tapuyu kilitleyin. Web Tapu üzerinden, bizzat gelmeden işlem yapılmasını engelleyecek bir yöntem bulunuyor; bu, vekalet verilmiş olsa bile işe yarayabiliyor.

Özelmacıklı son olarak, kurumların verdiği sorgulama imkânlarının usulsüz şekilde kullanıldığını; ada-parsel ve mal sahibi bilgilerinin Telegram gibi kanallardan parayla satıldığı örneklerine rastlandığını, bunun takibinin ve ek güvenlik önlemlerinin gerektiğini belirtti.