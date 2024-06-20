Konya’da bir kadını evinin balkonunda sırtından vurarak yaralayan şüpheli, kadının boşanma aşamasındaki eşi çıktı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Salı günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Nahşi Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ö., zemin katta bulunan evinin balkonuna çıktığı sırada kimliği belirsiz biri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından vurulan Fatma Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparken, Fatma Ö.’nün boşanma aşamasındaki eşi B.C.Ö. gözaltına alındı. Silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği ortaya çıkan B.C.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.