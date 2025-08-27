İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ö. isimli şahıs evini ateşe verdi.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, polis ekipleri A.Ö.’yü gözaltına aldı.

Şahsın daha önce de komşuları ve ev sahiplerine kötü ifadeler kullandığı, bu nedenle çevrede tedirginlik oluşturduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde aynı zamanda ofis olarak kullanılan bir evde meydana geldi.