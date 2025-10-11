Kültür ve Turizm Bakanlığı, son dönemde popülerliği hızla artan konutların turizm amaçlı kısa süreli kiralanmasına yönelik yeni kurallar getirdi.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile turizm amaçlı kiralama yapan mülk sahipleri ve aracı platformlar için yeni izin ve denetim mekanizmaları uygulanacak.

Ev Sahiplerini Kapsayan Değişiklik

Buna göre izin belgesi, sadece konutun gerekli asgari nitelikleri sağladığını ve turizm amaçlı kiralamaya izin verildiğini gösteren bir belge niteliği taşıyacak.

Belge, binadaki sadece izin verilen bağımsız bölümü kapsayacak.

Ayrıca konutla ilgili olarak düzenlenen izin belgesi, konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyecek.

Bir konut izin belgesi asla dahi tapu sicilinde konut niteliğini korumaya devam edecek.

Yine izin belgesi imar planı yapımına veya değişikliğine dayanak teşkil etmeyecek ve sahibine bu konuda herhangi bir hak sağlamayacak.

Yeni düzenleme ile devre mülkler de turizm amaçlı kiralanan konutlar kapsamına alındı.

Turizm amaçlı kiralanan konutlarda geçerli olan bütün kurallar devre mülkler için de uygulanacak.

Konutlarda bulundurulması zorunlu bilgilendirme listesinde de önemli bir değişikliğe gidildi.

Konutlarda aranacak kriterlerde, konutta varsa kiraya veren, site veya apartman yönetimi tarafından belirlenen kurallar ile binadan çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartının da bulundurulması mecburi hale getirildi.

Kademeli Denetimler Uygulanacak

Yönetmeliğe göre izin belgesi olan konutlara kademeli denetim uygulanacak.

Bu çerçevede, izin belgeli konutlar, belge düzenlendikten sonra en az iki yılda bir denetlenecek ve bu aşamada ilk olarak belgelerin kontrolleri yapılacak.

Evrak eksikliğinin tespiti halinde belge sahibine 30 gün süre tanınacak, eksikliklerin giderilmemesi halinde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Evrakların uygun olması durumunda ise ikinci aşama olarak konutlarda fiziki denetim gerçekleştirilecek.

Fiziki olarak tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için 15 gün süre verilecek.

Bunun giderilmemesine karşın 100 bin lira ceza uygulanarak, eksikleri gidermek için ikinci defa 15 gün süre tanınacak.

Bu sürede de gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda izin belgesi iptal edilecek.