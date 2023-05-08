JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Çeşitli suçlardan toplam 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (M.E.G) isimli şahıs ve Vergi Usul Kanunundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş yakalama kararı bulunan (Z.Ş.Ö) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Vergi Usul Kanunundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş yakalama kararı bulunan (Z.Ş.Ö) isimli şahıs Yozgat Merkez ilçesinde ikamet ettikleri evlerinde yakalanmıştır. Şahıslar hakkında adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir