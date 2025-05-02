1990’lı yıllarda çocukların favori oyuncaklarından biri olan bu sesli ve göz kırpan peluşlar, koleksiyonerler için adeta altın değerinde. Kutulu orijinal bir Furby'nin fiyatı bugün 3 bin 850 euroya kadar alıcı bulabiliyor.

90’lı yıllarda piyasaya çıktığında büyük ilgi gören Furby, zamanla oyuncak kutularının en altına itilse de şimdi yeniden kıymete bindi. Özellikle orijinal ambalajında saklanmış ve çalışır durumda olan modeller, ikinci el piyasasında yüksek fiyatlarla el değiştiriyor. Avrupa merkezli satış platformlarında kutusuz Furby’ler bile ortalama 1.000 eurodan alıcı bulurken, özel prototip modeller koleksiyonerlerin en çok peşinde olduğu parçalar arasında yer alıyor.

NADİR RENKLER DAHA DEĞERLİ

2012 yılında yeniden piyasaya sürülen Furby serileri de koleksiyon pazarında talep görüyor. Bu seride özellikle beyaz renkli modeller, az bulunurluğu nedeniyle dikkat çekiyor. Bu nadir Furby’lerin fiyatı 500 ila 1.200 euro arasında değişiyor.

Oyuncağın yüksek fiyatlara ulaşmasının arkasında hem nostalji hem de sınırlı üretim faktörleri yatıyor. Uzmanlar, evinde Furby saklayanların ellerindekini değerlendirmeleri halinde küçük çaplı bir servet kazanabileceklerini belirtiyor.