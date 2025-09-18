Bronz Madalyanın Sahibi Oldu

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Munkhnar Byambusuran ile bronz madalya mücadelesinde karşı karşıya geldi. Evin Demirhan Yavuz, ilk yarıyı 2-0 yenik kapatırken, maçın bitimine kısa bir süre skoru 2-2’ye getirdi. Mücadelenin ardından Moğal ekibi itiraz da bulunurken, hakem heyeti tarafından itiraz kabul edilmedi ve Yavuz mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla dünya üçüncülüğünü elde eden milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Maç Sonrası Antrenörden Açıklama

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Evin Demirhan Yavuz’un antrenörü Efrahim Kahraman "Zaten sakattı ama yılmadı. Bunu hiç kimse yapmaz, sakatlığı daha da büyüdü. Dizinde ciddi bir durum oluştu. Yürüyemedi bile hastaneye götürüp durumuna bakacağız" dedi.

Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Güreş Serbest 50 KG kategorisinde temsil eden "Evin Demirhan Yavuz kimdir? Nereli ve Kaç yaşında?" İşte hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar...

Evin Demirhan Yavuz kimdir?

Türk kadın güreşinin önemli isimlerinden biri olan Evin Demirhan Yavuz, başarılarla dolu kariyeriyle dikkat çekiyor. 2 Temmuz 1995 tarihinde Siirt'te dünyaya gelen Evin, serbest stil 50 kiloda mücadele ediyor ve Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde, millî takım adına ülkemizi gururla temsil ediyor.

Güreşle Tanışması

Dokuz çocuklu bir ailenin kızı olarak Siirt'te doğan Evin Demirhan, güreşe 15 yaşında başladı. Güreş müsabakaları için ilk kez Siirt dışına çıkan Demirhan, kısa sürede ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandığı madalyalarla adından söz ettirdi. Güreşe başladıktan sadece iki ay sonra Türkiye şampiyonu olan Evin, bir yıl içinde Avrupa şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Evin'in hayat hikâyesi, İnan Temelkuran ve Kristen Stevens tarafından hazırlanan "Siirt'in Sırrı" adlı belgesele de konu oldu. Lise öğrenimini Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlayan başarılı sporcu, Bartın Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor, Sağlık alanında yüksek lisans yapıyor.

8 Eylül 2021 tarihinde Siirt'te ve daha sonra Kahramanmaraş’ta yapılan düğünle güreşçi Haydar Yavuz ile evlenen Evin Demirhan Yavuz'un adı, 2023 yılında Siirt’te açılan Çok Amaçlı Spor Salonu’na verildi.

Kariyerine Ait Dönüm Noktası

Evin Demirhan Yavuz'un profesyonel spor kariyeri, 2009 yılında Türkiye Şampiyonası'nda 34 kiloda Türkiye birinciliği elde etmesiyle başladı. 2010 yılında Bosna Hersek'teki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'na katılarak 38 kiloda birinci olan Demirhan, Türkiye'nin "yıldız kadınlar Avrupa şampiyonu" olan ilk sporcusu unvanını kazandı.

2017 yılında Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen Dünya U23 Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan Evin, aynı yıl Paris'teki Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2018 yılında Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Evin, 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı.

Kariyerindeki Başarıları

Demirhan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde finale yükselerek olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar serbest 50 kiloda mücadele eden Evin, dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla Türk kadın güreşinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan güreşçi unvanına sahip oldu.

2022 yılında Cezayir'deki Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan Evin, 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise finalde Azerbaycan adına yarışan Mariya Stadnik’e kaybederek gümüş madalya kazandı.