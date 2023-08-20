Uzmanlar, Türkiye genelinde son haftalarda artan hava sıcaklıklarının kas sistemi üzerinde dolaylı olarak olumsuz etki edebildiğini söyledi.

Bilimsel çalışmalarla iklim değişikliklerinin sağlık üzerinde etkisinin araştırıldığını ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Haşim Çakırbay, artan sıcak havanın vücutta birçok hastalığın gelişmesinde rol oynayabileceğini, mevcut sorunlara bağlı bulguları tetikleyebileceğini vurguladı.

Çakırbay, sıcak havanın sinir uçları üzerinde etkili olabildiğine dikkati çekerek, "Özellikle romatizmal hastalıklarda sinir uçlarında sıcağa bağlı duyarlılık artıyor ve buna bağlı ağrı gibi bulgular da artırabiliyor. Aynı zamanda sıcak hava, kaslarda gevşemeye yol açıyor ve kasların kısalmasına da neden olabiliyor. Çok sıcak havalar, kaslar üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor" bilgisini verdi.

Bu etkilerin geçici olduğunu ve sıcaklıkların normal değerlere inmesiyle geçeceğini aktaran Çakırbay, sözlerine şöyle devam etti: "Sıcak, ağrı bulgularını artırabiliyor. Öte yandan, artan hava sıcaklığındaki değişiklik eklemlerde hassasiyet ve ağrı hissine yol açabilir. Eklem ve kaslarda sıcağa bağlı gelişebilen durumlar, hava sıcaklığının etkiyebildiği başka hastalıklarla ilgili olarak da görülebilir. Sıcak havada, kardiyak problemler, tansiyon gibi hastalıklar da artış olabildiğinden, bu hastalıklara bağlı de eklemlerde sorun yaşanabilir. Aşırı sıcak hava, kasları etkileyerek kişilerde yorgunluğa zemin hazırlayabiliyor."

Sağlığın korunması için gün içinde düzenli ve yeterli fiziksel aktivenin yapılması gerektiğinin altını çizen Çakırbay, özellikle 35 yaşına kadar kemiği güçlendirici hücrelerin aktif olduğunu, 35-50 arasında bu hücrelerin belli bir dengede durduğunu ve 50 yaşından sonra ise hücrelerde yıkım başladığını söyledi.

Çakırbay, "Dolayısıyla, ilerleyen yaşlarda kemik erimesiyle karşılaşılmaması için genç yaşlarda mutlaka egzersiz yapılması büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocuklar, günlük yaşamlarında mutlaka bir sporla ilgilenmeli ya da düzenli egzersiz programı yapmalı" dedi.

Aşırı sıcak havalarda evde uzun süre kalındığından basit egzersizlerin akşam ve sabahları yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Çakırbay, sırt, bacak, boyun, bel, el ve omurgaya yönelik basit fiziksel aktivite hareketlerinin yapılması gerektiğini bildirdi.

"KAS KÜTLESİNİN ZAYIFLAMASINA YOL AÇACAK"

Fizyoterapist Deniz Şahin de aşırı sıcak havanın hareketsiz yaşam tarzının gelişmesine neden olabildiğini belirterek, "Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte insanlar daha hareketsiz bir yaşam tarzına bürünebiliyor. Bu dönemde, günlük yaşam aktivitelerin dışında sağlığın korunması için yapılacak ek egzersizlerin yapılmaması, daha sonra bir davranış değişikliğine neden olabiliyor. Bu, en çok istemediğimiz şey. Çünkü yetersiz fiziksel aktivite, kas kütlesinin zayıflamasına ve ilerleyen dönemde azalmasına yol açacaktır" şeklinde konuştu.

Kas kütlesindeki azalmanın ciddi sağlık sorunlarına ve kişinin yaşam kalitesinin bozulmasına neden olabileceğini belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Kaslarda zayıflama ağrıya yol açabildiği gibi aynı zamanda kişinin günlük yaşam aktivitelerini bile tolere edemeyebilir. Örneğin, kas kütlesindeki azalma, kişinin hareket yapabilme kapasitesini azaltır. Bu azalınca, vücut uzun yürüyüşleri tolere edemeyebilir, üç dört kat merdiven çıkmada zorluk yaşanabilir. Ayrıca yürürken ayağın takıp düşülmesi halinde sağlık kas iskelet sistemi olanlar bunu kaldırabilirken, zayıf olanlarda bağ dokusu zayıf olacağından sakatlıklara, bağ dokusunda yırtılmalara yol açabilir."

Temel bir egzersiz olan tempolu yürüyüşün, sabah ya da akşam saatlerinde yapılması, sıcakta dışarıda bulunulmasının doğru olmadığını vurgulayan Şahin, "Fiziksel aktiviteye destek olabilmek almacıyla, ofiste, evde de basit egzersizlerle kas iskelet sistemini korumalı" diye konuştu. AA