Evinizdeki en kirli yerin neresi olduğu sorulduğunda, aklınıza ilk olarak tuvalet geliyor. Çoğu insan bu soruya "tuvalet" cevabını verse de, Yapılan analizlere göre, herkes şaşırıyor.

Uzmanlara göre bu yaygın inanış büyük bir yanılgı.

Asıl tehlike, sık sık dokunduğumuz ancak temizlemeyi aklımıza bile getirmediğimiz masalar, kapı kolları ve elektrik düğmeleri gibi yüzeylerde gizli.

Yapılan bir araştırma, standart bir çalışma masasının yüzeyinin, bir klozet kapağından 400 kat daha fazla bakteri barındırabildiğini ortaya koydu.

Nasıl Temiz Tutulmalı

Çalışma Masanız: Listenin zirvesinde, klozet kapağından 400 kat daha kirli olabilen çalışma masanız yer alıyor. Toz, yemek artıkları ve parmak izleri, burayı mikroplar için ideal bir üreme alanına çevirir.

Masanızı dezenfektanla düzenli olarak silin, üzerinde yemek yemekten kaçının ve gereksiz eşyalardan arındırın.

Kapı Kolları ve Dolap Kulpları: Günde defalarca, genellikle yıkanmamış ellerle dokunduğumuz bu yüzeyler, tam bir bakteri transfer noktasıdır.

Haftalık temizlik rutininize dezenfektanlı bir bezle bu noktaları silmeyi mutlaka ekleyin.

Elektrik Düğmeleri: Aynı şekilde, evin en çok dokunulan yerlerinden olan elektrik düğmeleri ve priz çevreleri de genellikle göz ardı edilir.

Bu alanları, özellikle mutfak ve banyodakileri, düzenli olarak dezenfekte edin.