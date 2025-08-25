4 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelirken, patlamanın ardından çıkan yangın mahalle sakinlerini ve çevredeki vatandaşları alarma geçirdi.

Talihsiz olay, Diyarbakır'In Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 4 katlı bir evin son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

Olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.