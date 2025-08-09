Bu yıl memur maaş zammı oranında artırılan evde bakım ücretleri, hak sahiplerine zamlı olarak ödenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerinin her ay 15 ile 31 tarihleri arasında, illere göre belirlenen günlerde yatırıldığını hatırlattı. Ağustos ayı ödemeleri ise henüz başlamadı. Ödeme takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, kendi illerine ait ödeme tarihlerini e-Devlet üzerinden “Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” ekranından öğrenebiliyor. Böylece hak sahipleri, ödemelerinin yatıp yatmadığını anlık olarak kontrol edebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışın ardından sosyal yardım ödemelerinde de artış yapıldığını açıkladı. Buna göre, evde bakım maaşı 10 bin 125 TL’den 11 bin 702 TL’ye yükseltildi.