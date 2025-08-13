Konya'nın Karatay ilçesinde yatalak eşiyle yaşayan yaşlı adam, evinde ölü halde bulundu.
Akabe Mahallesi Serkan Sokak'taki bir sitede vatandaşlar, 4. kattaki evden kötü kokuları almasının ardından durumu polise haber verdi.
İhbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra eve giren sağlık görevlileri, Hasan Tahsin Ö'nün (81) hayatını yitirdiğini belirledi.
Sürünerek kapıyı açmaya çalıştığı tespit edilen Hasan Tahsin Ö'nün eşi Aynur Ö. (81) ise baygın halde bulundu.
Yatalak hasta olduğu öğrenilen kadın, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın naaşı, incelemelerden sonra otopsi için morga kaldırıldı.