Bir apartmanda gerçekleşen olayda, 50 yaşındaki Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli hayatını kaybetmiş olarak bulundu

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı Mahallesi'nde 302. Sokak'ta yer alan bir apartmanın üçüncü katında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, Komşular, daireden gelen ağır koku nedeniyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının kilitli olması nedeniyle daireye balkondan giren itfaiye ekipleri, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. İddiaya göre, anne ve kızının vücutlarında bıçak izleri tespit edildi.

Eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin 15-16 yaşlarında bir erkek çocuğunun daha olduğu ifade edilirken, yaklaşık 10 gündür görülmediği ileri sürüldü.

Anne ve kızının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.