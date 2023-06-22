Başkan Evcimen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Evcimen; “Ülkemizde buna benzer yapılandırma ve af kanunları genellikle seçimler arifesinde yürürlüğe girdiği için, yakın bir tarihte olası bir seçim ihtimali söz konusu olmadığı için yakın bir zamanda benzer bir kanunun çıkma olasılığı düşük bir ihtimaldir. Bu sebeple mükelleflerin kendileri açısından birçok avantajı beraberinde getiren bu kanunu çok iyi değerlendirmeleri gerekmektedir. Söz konusu Kanun ile, Vergi dairelerine olan vergi, vergi cezaları, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçlarının ferilerinden vazgeçilerek peşin veya 48 ay taksite kadar ödeme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi kolaylığını da beraberinde getirmektedir. Yine bu kanun ile Belediyelere, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne bağlı odalara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalara, Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarına bağlı odalara, 31.12.2022 tarihi itibariyle olan borçlarının 9 eşit taksite kadar ödenmesi ve gecikme faizlerinin tahsilinden vazgeçilmesi imkânı sağlamaktadır. Sosyal Güvenlik kuruma olan SGK pirimi, bağkur primi, genel sağlık sigortası primi, idari para cezaları gibi borçlarında yapılandırılmasına ve peşin veya 48 aya kadar vadeli ödeme imkânı sağlamaktadır. En önemli ve mükellefler açısından en faydalı kısmı ise matrah artırımıdır. Söz konusu kanun mükelleflere 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan matrah artırımı imkânı da sunmaktadır. Belirtilen yıllara ilişkin matrah artırımında bulunan mükelleflerin ilgili dönemleri, bazı özellikli konular haricinde incelemeden muaf tutulacaktır. Matrah artırımı neticesinde tahakkuk eden ödemeler yine peşin veya 12 ay taksitli olarak ödenebilmektedir. 30 Haziran resmi tatil olduğu için 3 Temmuz 2023 tarihine dikkat. Bu imkânlardan faydalanmak için 30 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. 30 Haziran’ın Kurban Bayram’ı tatiline denk geldiği için son başvuru tarihi resmi tatil sonrası ilk mesai günü olan 3 Temmuz 2023 Pazartesi günüdür. 31 Temmuz 2023 bu yapılandırmanın en önemli günüdür. Başvuru süresi 31 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 1 ay uzatılarak 30 Haziran 2023 tarihine uzatıldığı için, normalde 30 Haziran 2023 olan ilk taksidin ödeme süreside 31 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştı, uzatma öncesi ikinci taksitin son ödeme günü olan 31 Temmuz 2023 tarihi, uzatma sonrası birinci ve ikinci taksitin son ödeme tarihi olmuştur. Mükelleflerin yapılandırmalarının bozulmaması için özellikle bu hususta çok dikkat olmaları gerekmektedir. En geç 31 Temmuz 2023 Tarihine kadar birinci ve ikinci taksit ödemelerinin yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan