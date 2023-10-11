İşte evde krem karamel yapmanız için gereken malzemeler ve adım adım tarif:

Site görsel - 645 x 418 px (12)

Malzemeler:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı krema
  • 1 çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Krem Karamel Yapımı:

  1. İlk adım, karameli hazırlamaktır. Bunun için bir tencereye 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Orta ateşte, şekeri sürekli karıştırarak eriyene kadar karamel renk alana kadar pişirin. Dikkatli olun, şeker çok çabuk yanabilir. Şeker eridiğinde hızla karıştırın ve altını kapatın.

  2. Eriyen şekeri dikkatlice karamel kalıplarının altına paylaştırın. Kalıpları eşit şekilde kaplamalarına dikkat edin. Karamel sertleşene kadar bekletin.

  3. Yumurtaları bir kasede çırpın. Üzerine 1 su bardağı sütü ve 1 su bardağı kremayı ekleyin. Karışımı iyice çırpın. Vanilya özütünü de ekleyip karıştırın.

    Semicenk kimdir? Şarkıcı Semicenk kaç yaşında ve nereli? Semicenk kimdir? Şarkıcı Semicenk kaç yaşında ve nereli?

  4. Karamelli kalıplara hazırladığınız karışımı dökün. Kalıpları fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye sıcak su ekleyin (bunu benmari usulü olarak adlandırırız) ve fırını önceden ısıtılmış 180°C (356°F) sıcaklığa getirin.

  5. Krem karamel karışımını fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Krem karamel sertleşip altın rengini alana kadar pişmelidir.

  6. Krem karamel piştikten sonra fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

  7. Soğuyan krem karamelleri buzdolabında en az 2 saat boyunca dinlendirin.

  8. Krem karameli kalıplardan çıkarmadan önce bıçakla kenarlarını nazikçe çevirerek çıkarabilirsiniz. Ardından bir servis tabağına ters çevirin ve karamel akışını izleyin.

Şimdi, nefis ev yapımı krem karamelin tadını çıkarın. Afiyet olsun!