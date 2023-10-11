İşte evde krem karamel yapmanız için gereken malzemeler ve adım adım tarif:
Malzemeler:
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı krema
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Krem Karamel Yapımı:
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İlk adım, karameli hazırlamaktır. Bunun için bir tencereye 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Orta ateşte, şekeri sürekli karıştırarak eriyene kadar karamel renk alana kadar pişirin. Dikkatli olun, şeker çok çabuk yanabilir. Şeker eridiğinde hızla karıştırın ve altını kapatın.
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Eriyen şekeri dikkatlice karamel kalıplarının altına paylaştırın. Kalıpları eşit şekilde kaplamalarına dikkat edin. Karamel sertleşene kadar bekletin.
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Yumurtaları bir kasede çırpın. Üzerine 1 su bardağı sütü ve 1 su bardağı kremayı ekleyin. Karışımı iyice çırpın. Vanilya özütünü de ekleyip karıştırın.
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Karamelli kalıplara hazırladığınız karışımı dökün. Kalıpları fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye sıcak su ekleyin (bunu benmari usulü olarak adlandırırız) ve fırını önceden ısıtılmış 180°C (356°F) sıcaklığa getirin.
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Krem karamel karışımını fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Krem karamel sertleşip altın rengini alana kadar pişmelidir.
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Krem karamel piştikten sonra fırından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.
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Soğuyan krem karamelleri buzdolabında en az 2 saat boyunca dinlendirin.
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Krem karameli kalıplardan çıkarmadan önce bıçakla kenarlarını nazikçe çevirerek çıkarabilirsiniz. Ardından bir servis tabağına ters çevirin ve karamel akışını izleyin.
Şimdi, nefis ev yapımı krem karamelin tadını çıkarın. Afiyet olsun!