İlk adım, karameli hazırlamaktır. Bunun için bir tencereye 1 su bardağı toz şekeri ekleyin. Orta ateşte, şekeri sürekli karıştırarak eriyene kadar karamel renk alana kadar pişirin. Dikkatli olun, şeker çok çabuk yanabilir. Şeker eridiğinde hızla karıştırın ve altını kapatın.