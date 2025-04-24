Gecikme faizi uygulanmaması için ödemelerin son gün olan 31 Mayıs’a kadar yapılması gerekmektedir. İkinci taksit ödemeleri ise 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Bu ödemelerde de gecikme faizi uygulanacaktır.

Emlak Vergisi

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Emlak vergisi ödemeleri şu yöntemlerle yapılabilir:

Belediye vezneleri: Tapu sicil numarası veya TC kimlik numarasıyla ödeme yapılabilir.

E-Devlet Kapısı: Online ödeme imkanı sunulmaktadır.

E-Belediye ve Bankalar: Kredi kartı, havale veya EFT ile ödeme yapılabilir.

PTT Şubeleri: Posta çekiyle ödeme yapılabilir.

VERGİ TUTARI NASIL HESAPLANIR?

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Vergi tutarı, taşınmazın türüne (konut, iş yeri, arsa, arazi) ve belediyenin belirlediği değer takdirine göre hesaplanır. Her yıl bu oranlar yeniden belirlenir.

Emlak Vergisi 3

GEÇ KALMAYIN!

31 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinden sonra yapılacak ödemelerde, aylık %1,40 gecikme faizi uygulanacaktır. Bayram ve tatil dönemleri nedeniyle ödeme işlemini son güne bırakmamak önemlidir.

Editör: Emre Akses