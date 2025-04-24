Gecikme faizi uygulanmaması için ödemelerin son gün olan 31 Mayıs’a kadar yapılması gerekmektedir. İkinci taksit ödemeleri ise 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Bu ödemelerde de gecikme faizi uygulanacaktır.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Emlak vergisi ödemeleri şu yöntemlerle yapılabilir:

Belediye vezneleri: Tapu sicil numarası veya TC kimlik numarasıyla ödeme yapılabilir.

E-Devlet Kapısı: Online ödeme imkanı sunulmaktadır.

E-Belediye ve Bankalar: Kredi kartı, havale veya EFT ile ödeme yapılabilir.

PTT Şubeleri: Posta çekiyle ödeme yapılabilir.

VERGİ TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Vergi tutarı, taşınmazın türüne (konut, iş yeri, arsa, arazi) ve belediyenin belirlediği değer takdirine göre hesaplanır. Her yıl bu oranlar yeniden belirlenir.

GEÇ KALMAYIN!

31 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerinden sonra yapılacak ödemelerde, aylık %1,40 gecikme faizi uygulanacaktır. Bayram ve tatil dönemleri nedeniyle ödeme işlemini son güne bırakmamak önemlidir.