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Yeni yıla girerken milyonlarca ev, arsa ve iş yeri sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme gündeme geldi: Tapu harçlarında beklenen artışlarla ilgili detaylar ortaya çıktı. 2024 yılında tapu harçlarına yapılacak muhtemel zamlar, özellikle gayrimenkul alım-satım işlemleri yapanları etkilemeye aday. İşte konuyla ilgili detaylar:

Yeni yıl ile birlikte tapu harçlarında önemli bir zammın kapıda olduğu tahmin ediliyor. Devletin planladığı zamların uygulanmasıyla birlikte, kasasına ekstra 253,5 milyar lira giriş yapması öngörülüyor. Bu zamlar, sadece tapu harçlarını değil, aynı zamanda MTV, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri gibi vergi kalemlerinde de yüzde 60'a varan artışları beraberinde getirecek.

2024 yılında en çok etki yapması beklenen harç kalemlerinden biri tapu harçları. Tahminlere göre, tapu harçlarından elde edilecek gelir toplamda 137 milyar 101 milyon 272 bin lirayı bulacak ve toplam harç gelirlerinin %54,1'ini oluşturacak.

DİĞER ÖNEMLİ HARÇ KALEMLERİ ŞUNLAR:

Yargı Harçları: 2024'te tahsil edilmesi beklenen yargı harçları 33 milyar 938 milyon 855 bin lirayı bulacak.

Noter Harçları: Noter işlemlerinde alınacak harçlarda da ciddi bir artış öngörülüyor. 2024'te 9 milyar 852 milyon 593 bin lira noter harcı tahsil edilmesi öngörülüyor.

Pasaport ve Konsolosluk Harçları: Pasaport alımı ve konsolosluk işlemlerindeki harçlarda 2024'te 14 milyar 494 milyon 645 bin lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Diğer Harçlar: Gemi ve liman harçları, trafik harçları, vergi yargısı harçları gibi kalemlerden toplamda 48 milyar 511 milyon 397 bin lira gelir elde edilmesi öngörülüyor.