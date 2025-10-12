Hâlihazırda yalnızca işyeri kiralarında geçerli olan stopaj sistemi, yeni düzenlemeyle birlikte konut kiralarını da kapsayacak. Buna göre, ev sahipleri yıllık kira gelirlerinin 47 bin lirayı aşan kısmı üzerinden yüzde 20 oranında vergi ödemek zorunda olacak.

Yeni yasa teklifiyle “elden kira alma” uygulamasının da sona erdirilmesi amaçlanıyor. Ev sahipleri, kiralarını yalnızca banka veya PTT aracılığıyla tahsil edebilecek. Bu yolla devlet, kira gelirlerinin tamamını kayıt altına alarak denetlemiş olacak.

Muafiyet Uygulaması Sürecek!

Emekliler için muafiyet uygulaması devam edecek. Sadece sosyal güvenlik maaşı alan ve tek konutunu kiraya veren emekliler, yıllık kira geliri 47 bin lirayı geçmediği sürece stopaj ödemeyecek. Ancak kiraların elden alınması durumunda, eksik ödenen vergilerle birlikte ceza ve faiz uygulanacak.

Uzmanlar, yeni düzenlemenin kira bedellerinde artışa yol açabileceğini belirtiyor. Kira gelirinin bir kısmının vergiye gitmesi, bazı ev sahiplerini fiyat yükseltmeye teşvik edebiliyor.

Ev sahiplerine yönelik stopaj düzenlemesinin, önümüzdeki ay Meclis gündemine alınması gündemde.