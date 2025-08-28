2026-2029 yılları arasında yürürlüğe girecek yeni emlak vergisi matrah düzenlemeleri bazı bölgelerde 40 kata varan artışları beraberinde getiriyor. Gelir İdaresi eski Grup Başkanı Mehmet Akarslan ve Dr. Ahmet Ozansoy, gayrimenkul fiyatlarındaki yükselişin artışın temel nedeni olduğunu vurguladı. TÜİK verilerine göre, 2021-2024 yılları arasında konut fiyatları yüzde 650, arsa fiyatları ise yüzde 800 oranında arttı.

Uzmanlar, normal bir apartman binasının dahi değerli konut vergisi kapsamına girebileceğini belirtiyor. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, “Kiralar daha da artacak. Ev sahiplerinin yükünü kiracıya yansıtması kaçınılmaz olacak,” dedi.

Yeni düzenleme tapu harcı, damga vergisi ve veraset intikal vergisi gibi toplam yedi farklı vergiyi de etkiliyor. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre, bina, arsa ve arazilerin vergi matrahı takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Hesaplamalarda Maliye ve Çevre Bakanlığı tarafından açıklanan inşaat maliyetleri ile arsa payı değerleri dikkate alınıyor.

Uzmanlar, fahiş artışlara karşı vatandaşların 31 Aralık 2025’e kadar vergi mahkemelerine dava açabileceğini belirtiyor. Düzenlemeler sonrası ev sahiplerinin ödeyeceği vergi ciddi oranda artacak, bu durum kiralara da yansıyacak.

2026 yılı Mart-Nisan aylarında başlayacak vergi tahsilatları öncesinde, vatandaşların vergi yükünü ve olası kira artışlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor. Uzmanlar, hem ev sahipleri hem kiracılar açısından mali planlamanın önemine dikkat çekiyor.