Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak sektöründe köklü değişiklikler getiriyor. 15 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek bu düzenleme, ev sahipleri ve emlakçılar için ciddi yaptırımlar içeriyor. Kurallara uymayanlar 158 bin TL’ye varan cezalarla karşı karşıya kalabilir.

EİDS NEDİR VE NE GETİRİYOR?

EİDS, emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmak ve piyasadaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem, sahte ilanları engelleyerek spekülatif fiyat artışlarını ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerini sonlandırmayı hedefliyor. Artık ilanlar, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından verilebilecek ve Bakanlık denetiminde olacak.

UYGULAMANIN BAŞLANGICI VE YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

15 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan düzenleme ile emlak ilanlarını yalnızca e-Devlet üzerinden yetkilendirme sürecini tamamlamış kişiler verebilecek. Yetki belgesi bulunmayan emlakçılar artık ilan girişi yapamayacak. Ayrıca, 2025 yılının başından itibaren EİDS zorunlu hale gelecek.

CEZA VE DENETİMLER

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sistemin amacının ilanların doğruluğunu sağlamak olduğunu belirtti. Doğrulama yapılmadan yayımlanan ilanlar kaldırılacak ve mevzuata aykırı davrananlar 158 bin 460 TL’ye kadar idari para cezasıyla karşılaşacak. Denetimler titizlikle yürütülecek.

SİSTEM VE SEKTÖRDEKİ DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Bakan Bolat, sosyal medya platformlarında yayımlanan ilanların da denetim altına alınacağını ve sistemle uyumsuz ilanların kaldırılacağını açıkladı. Ayrıca, taşınmaz sahiplerinin birden fazla emlakçıya ilan yetkisi vermesi ve ilanlarda ada parsel bilgilerine yer verilmesi gibi sektördeki düzenlemeler devam edecek.

Bu yeni düzenlemeler, emlak sektöründe daha şeffaf ve düzenli bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Ev sahipleri ve emlakçılar için bu önemli değişikliklere uyum sağlamak için son 24 günün iyi değerlendirilmesi gerekiyor.