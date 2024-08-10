Ev kiraları son yıllarda büyük bir artış gösterirken, şimdi de yeni zam beklentileri gündeme geldi. Sektör yetkilileri, kira artışlarına ilişkin dikkat edilmesi gereken kritik bir tarihe vurgu yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon raporunda kira fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığını belirtti. Ancak, özellikle büyük şehirlerde yaşanabilecek olası bir taşınma dalgasına karşı uyarılarda bulunan yetkililer, kira enflasyonundaki bu düşüşün kalıcı olmayabileceğine dikkat çekti. Bu durum, kiracıların temkinli olmasını gerektiriyor.

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR İÇİN KRİTİK TARİH

Sektör uzmanları, ev sahiplerinin beklediği kritik bir tarih olduğunu belirterek, bu tarihe kadar kiracıları uyardı. Bu süreçte ev arayışının riskli olabileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ENFLASYON RAPORU: KİRA ARTIŞLARI YAVAŞLADI MI?

Fatih Karahan, 15 aydır süregelen sıkı para politikasının etkilerini vurguladığı enflasyon raporu sunumunda, kira enflasyonundaki yavaşlamanın altını çizdi. Fiyat artışlarının önceki dönemlere kıyasla daha düşük olduğunu belirten Karahan, kira fiyatlarının hala kontrol altına alınamadığını ifade etti.

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ise NTV’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul’da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kirası 20 bin TL idi. Ancak zamlar uygulanırsa bu rakamın 33 bin TL’ye çıkması gerekiyor. Şu anda aynı dairenin boş fiyatı 25 bin ile 27 bin TL arasında değişiyor,” dedi.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASIYLA KİRA ARTIŞLARI HIZLANABİLİR

Sektör yetkilileri, üniversitelerin Ekim ayında açılacak olmasının özellikle büyük şehirlerde kira artışlarını hızlandırabileceğini belirtiyor. Öğrencilerin eğitim için büyük şehirlere taşınmasının, kira fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceği ifade ediliyor.