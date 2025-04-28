Fahiş fiyatla konut satışı veya kiralaması yaptığı tespit edilen ev sahiplerine 100 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak. Türkiye’de artan konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmak ve kiralama yapmak giderek zorlaşıyor. Ticaret Bakanlığı, bu sorunun önüne geçebilmek için kapsamlı bir düzenlemeye imza atıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, fiyatları spekülatif şekilde artıran gayrimenkul sahiplerine de yaptırım yolu açılıyor. Böylece emlak piyasasında fiyat istikrarının sağlanması ve spekülatif hareketlerin önlenmesi hedefleniyor.

FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN EV SAHİPLERİ MERCEK ALTINDA

Bakanlığın üzerinde çalıştığı taslak düzenlemeye göre, konutunu piyasa değerinin çok üzerinde fiyatla satılığa çıkaran ya da kiraya veren ev sahipleri de artık denetime tabi tutulacak. Yapılan incelemelerde fahiş fiyat uyguladığı belirlenen mülk sahiplerine 100 bin TL’ye kadar ceza kesilebilecek. Yetkililer, bu adımın özellikle internet ilanlarındaki aşırı fiyat artışlarını önlemeye yönelik önemli bir araç olacağını belirtiyor.

DEPREM SONRASI FİYAT ARTIŞLARINA SEKTÖRDEN TEPKİ

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, bazı ev sahiplerinin olağanüstü dönemlerde dahi fiyat artırmasını sert sözlerle eleştirdi. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremin ardından bazı mülk sahiplerinin fırsatçılığa yöneldiğini belirten Akçam, “Deprem gibi felaketlerin ardından fiyat artırmak toplumsal vicdanı yaralıyor. Sadece emlakçılar değil, mülk sahipleri de bu sorumluluğu taşımalı” ifadelerini kullandı.

SEKTÖR UZUN SÜREDİR TALEP EDİYORDU

ATEM Başkanı Akçam, mülk sahiplerinin de sorumluluk altına alınması gerektiği yönündeki taleplerini yaklaşık iki yıldır dile getirdiklerini vurguladı. Akçam, "Bu düzenleme sayesinde emlak piyasasında şeffaflık ve adalet daha güçlü bir şekilde tesis edilecek" diyerek, sektör temsilcilerinin yeni adımı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Akçam ayrıca, bu düzenlemenin kayıt dışı emlak faaliyetlerini azaltabileceğine de dikkat çekti.

PİYASA İSTİKRARI VE TOPLUMSAL SORUMLULUK ÖN PLANDA

Bakanlığın attığı adım, sadece piyasadaki fiyat dengesizliğini düzeltmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumda dayanışma kültürünü de güçlendirecek. Hakan Akçam, “Toplum olarak dayanışmayı artırmalı, herkes üzerine düşeni yapmalı. Bu düzenleme, daha dirençli bir piyasa yapısının inşasına da katkı sağlayacak" dedi. Uzmanlar, yeni düzenlemenin piyasadaki güven ortamını güçlendireceğini ve uzun vadede fiyat istikrarına destek olacağını belirtiyor.